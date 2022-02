Parazão: jogo entre Itupiranga e Paragominas é transferido para terça-feira; vídeo

Depois de mais de uma hora sem energia elétrica, a partida entre Itupiranga e Paragominas, que era realizada na noite desta segunda-feira, no estádio Zinho de Oliveira, foi transferida para terça-feira (21), em virtude da escuridão instalada na praça esportiva marabaense. O jogo é válido pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paraense.

A partida estava marcada para 20 horas. No entanto, um transformador de energia estourou, deixando parte da cidade sem eletricidade, incluindo o Zinho Oliveira, por volta dos 20 minutos de jogo, com o placar em 0 a 0. Com isso, a decisão pela transferência da partida ficou para a diretoria de competições da Federação Paraense de Futebol. O secretário executivo da FPF, Maurício Bororó deu entrevista durante o apagão.

“Eu fui comunicado pelo delegado da partida, Carlos Vilhena. O arbitro deu o tempo de 60 minutos. O Del Filho tomou conhecimento e está avaliando se o jogo será amanhã 9h30 ou 15h30. Já falei com o coronel Claudio, da logística da FPF, que está ligando para o hotel das delegações e arbitragem, para comunicar que eles vão ficar até amanhã. A definição pelo horário ficará entre os times”, avisa.

Veja o vídeo publicado nas redes sociais, no momento do apagão:

Clubes divergem sobre horário do jogo

O dirigente explicou também que a Secretaria de Esporte e Lazer de Marabá e Polícia Militar serão consultadas. O presidente do Itupiranga, Isaias Parreiras, se posicionou sobre o ocorrido e a retomada do jogo. “Entrei em contato com Belém, com o departamento que cuida dessas questões. Liguei para o Déo Filho (diretor de competições) e Bororó. Pelo clube, o jogo fica ás 15 horas. De manhã a torcida não vem e como vamos devolver o dinheiro? Fica complicado”, opina.

Do outro lado, o presidente do Paragominas, Paulo Toscano, disse que a delegação do PFC terá dificuldades para entrar em campo, caso o jogo seja realizado no período da tarde. “Eu creio que essa situação seja contornada e as equipes possam entrar em campo às 9h30, para terminar o jogo. Tem que ver o lado de cada um e a FPF tem que arcar com a despesa dos dois clubes. Eu creio que seria muito bom pela manhã, 9h30”, retruca.

O Itupiranga é o atual lanterna do grupo B, com 6 pontos, enquanto o Paragominas é o terceiro colocado no grupo A, com 5.