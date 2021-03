Parazão: Bragantino e Águia ficam no empate no estádio Diogão

A terceira rodada do Parazão 2021 teve o encontro entre Bragantino x Águia de Marabá, na manhã deste domingo (14), no estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA). As duas equipes bem que tentaram, mas não conseguiram sair do empate em 0 a 0.

Com o primeiro tempo bastante movimentado e com chances de gols para os dois lados, o calor foi o principal adversário. O Tubarão teve boas chances com Túlio, em cobrança de falta, além de Edicleber, arriscando de fora da área. O Águia também quase marca com Balão Marabá, de falta, Veraldo e Matheus Rosa acertou o travessão do Tubarão.

Na volta do intervalo os jogadores das duas equipes sentiram o forte calor. O Bragantino ainda tentou algumas jogadas e teve chances com Carlos Neto, que foi travado na hora da conclusão e depois no chute, após receber passe dentro da área. O Azulão marabaense pouco foi ao ataque e não levou perigo ao gol do Tubarão.

CLASSIFICAÇÃO

O Bragantino somou um ponto e agora está com quatro na classificação do grupo A, na segunda posição, atrás do Paysandu. Já o Águia chegou aos cinco pontos e lidera o grupo C, porém depende de outros resultados para permanecer na ponta do grupo.