Parazão 2023: Itupiranga acerta contratação de Wando para o estadual

O Itupiranga é mais uma equipe do Parazão 2023 que já tem treinador para a próxima temporada. Na tarde desta sexta-feira (18) a diretoria do Crocodilo anunciou a contratação de Wando como comandante da equipe. Esta é a segunda passagem do técnico de 42 anos na equipe do sudeste do Pará

Wando é natural de Tucuruí e tem acumulado trabalhos em equipes do interior do estado. Em 2019 estreou como técnico de futebol no próprio Itupiranga. Em seguida rumou para o São Raimundo e depois para o Águia, onde terminou o Parazão de 2023 em quarto lugar. A campanha garantiu o Azulão na Série D do Campeonato Brasileiro.

O primeiro compromisso de Wando pelo Itupiranga deve ser pelo Parazão de 2023. No dia 21 de janeiro, o Crocodilo encara a Tuna Luso, em casa, pela rodada inaugural do torneio.

Especulações

Nas últimas semanas, o nome de Wando esteve ligado ao Águia de Marabá, clube pelo qual terminou o Parazão 2022. O treinador, inclusive, era o favorito da torcida do Azulão para assumir o cargo. No entanto, a diretoria marabaense preferiu contratar o jovem treinador Mathaus Sodré, de 35 anos, para comandar o clube.