Parazão 2023: Cametá e São Francisco reeditam final da Segundinha e decidem vaga na Série D 2024

Cametá e São Francisco fazem, neste domingo (9), o jogo mais importante do Campeonato Paraense neste final de semana. Isso porque está em jogo o calendário e o orçamento de um ano inteiro. Mapará e Leão Mocorongo duelam por um lugar na semifinal do Parazão 2023 e, consequentemente, uma vaga na Série D do ano que vem. A partida decisiva começa às 10h, no Parque do Bacurau, em Cametá.

No jogo de dia, em Ipixuna, no final de semana passado, o Cametá venceu por 1 a 0 e está em vantagem. O clube verde-rubro pode apenas empatar hoje que, ainda assim, avança e garante um calendário cheio para 2024. Isso não acontece desde 2010, quando ficou na 25ª colocação da Quarta Divisão nacional - em 2012, mesmo campeão estadual, o Mapará desistiu da vaga na Série D alegando problemas financeiros. A vaga acabou sendo herdada pelo Remo.

Mais um encontro decisivo

Curiosamente, Cametá e São Francisco voltam e fazer um jogo decisivo em poucos meses. O clubes reeditam a final da Série B do Paraense de 2022, disputada em novembro do ano passado. Na ocasião, o Cametá foi melhor, venceu as duas partidas (por 1 a 0 e 2 a 0) e ficou com o título.

Arrancada cametaense

O Cametá pode, em um intervalo de cinco meses, acumular o retorno à elite do futebol paraense e a uma competição nacional, agora sob o comando do técnico Rogerinho Gameleira, que foi contratado em dezembro. O lateral-esquerdo Rayro é um dos remanescentes do plantel que disputou a Segundinha e continua sendo uma referência: foi titular em oito dos nove jogos do Mapará até aqui. Outro destaque é o centroavante Pilar, vice-artilheiro do Parazão com 5 gols, o que já fez outros clubes, como o Paysandu, crescerem o olho para o jogador.

A força do Oeste

O São Francisco, por outro lado, renasceu das cinzas depois amargar a zona de rebaixamento do campeonato por cinco das oito rodadas da primeira fase. Mas o time comandado pelo técnico Samuel Cândido reagiu, venceu três dos últimos quatro jogos mantém o sonho de disputar novamente o Campeonato Brasileiro, o que não acontece desde 2017.

Onde comprar ingressos para Cametá x São Francisco

Os ingressos foram disponibilizados pela diretoria do Cametá desde a última quinta-feira. Eles podem ser comprados nas bilheteiras do Estádio Parque do Bacurau.

No apito

Marco José Soares de Almeida é o árbitro central. Ele terá como auxiliares Márcio Gleidson Correia Dias e Felipe Souza da Silva. O trio é todo da Federação Paraense de Futebol.