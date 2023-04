Cametá vence o São Francisco em jogo com atrasos e forte calor; confira

Na abertura das quartas de final do Campeonato Paraense 2023, o São Francisco perdeu para o Cametá por 1 a 0, no Estádio Ipixunão, na manhã de domingo (2). Wendel marcou o gol solitário O que mais chamou a atenção na partida foi o atraso de 46 minutos, pela do médico do Leão Santareno.

De acordo com as informações inicias, o médico do São Francisco precisou se atrasar por causa de problemas familiares. O filho do profissional precisou passar por atendimento médico. Ainda assim, o médico conseguiu chegar antes que a partida fosse suspensa.

O jogo

Mesmo sendo o visitante - apesar da partida ser fora de Santarém -, o Cametá foi quem buscou ter o controle da posse de bola nos primeiros 30 minutos. A equipe conseguiu colocar uma certa pressão no rival, mas o goleiro Paulo Henrique manteve o zero a zero.

Após a parada médica e no segundo tempo, foi o São Francisco que tomou conta das ações. A equipe aproveitou o começo negativo de etapa final do Cametá para dispor das melhores chances, como a de Jordan Gabriel, que perdeu cara a cara do goleiro.

Os jogadores sofreram com o forte calor e alguns precisaram ser atendidos em campo. Com isso, foram pelo menos 16 minutos de acréscimos.

Aos 57, quando o jogo parecia que terminaria sem gols, o Cametá fez o único gol do jogo. Wendel abriu o placar no Ipixunão ao ser lançado e tocar na saída do goleiro.

Próximo desafio

As equipes fazem o jogo da volta no próximo dia 9 de abril, domingo, no Parque do Bacurau, em Cametá. O time da casa tem a vantagem do empate. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda divulgará o horário.