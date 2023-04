Parazão: No Instagram, Cametá comete erro e coloca grito da torcida do Santos; torcedor reclama

O Cametá está nas quartas de final do Parazão e decide uma vaga na semifinal contra o São Francisco, (9), às 10h, no Estádio Parque do Bacurau, em na cidade de Cametá (PA), porém, uma chamada nas redes sociais do Mapará chamou atenção. O perfil do Cametá postou uma chamada convocando os torcedores para o jogo, porém, utilizou o áudio da torcida do Santos.

ASSISTA

Um dos torcedores do Cametá percebeu que o grito da torcida era de outro clube e fez questão de comentar na publicação.

“Vocês são burros. Colocaram um áudio de um grito com nome de outro time”, escreveu. Outro torcedor comentou: “Meu Deus do céu (risos”.

O Cametá venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e possuí a vantagem do empate para chegar à semifinal do Campeonato Paraense 2023.