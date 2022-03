Parazão 2022: Veja quem são os árbitros que vão comandar as quartas de final do torneio

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (7) a escala de arbitragem para os jogos de ida das quartas de final do Parazão 2022. Os confrontos entre as oito melhores equipes do torneio começam no meio desta semana.

De acordo com a federação, quem deve comandar a partida entre Tapajós e Paysandu na quarta-feira (9), no estádio do Souza, em Belém, será Joelson Nazareno Cardoso. O árbitro faz parte do quadro da FPF e será auxiliado por Marcio Gleidson Correia Dias e Felipe Souza da Silva.

Já a partida do Remo, que enfrenta o Caeté na quinta-feira (10), no estádio Diogão, em Bragança, será Marco José Soares de Almeida. Ele, inclusive, foi o árbitro do último Re-Pa do Parazão, que terminou empatado em 1 a 1, na Curuzu. Ele será auxiliado por Helcio Araújo Neves e José Jacemir Gonçalves de Brito.

Confira a arbitragem das quartas de final do Parazão

Tapajós x Paysandu - Quarta-feira (9)

Árbitro: Joelson Nazareno Cardoso

Auxiliares: Marcio Gleidson Correia Dias e Felipe Souza da Silva.

Bragantino x Tuna Luso - Quarta-feira (9)

Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo

Auxiliares: Barbara Roberta Loiola e Rafael Ferreira Vieira

Caeté x Remo - Quinta-feira (10)

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Auxiliares: José Jacemir Gonçalves de Brito e Helcio Araújo Neves

Águia de Marabá x Castanhal - Quinta-feira (10)

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Auxiliares: Luis Diego Nascimento Lopes e Ducival da Silva Britto