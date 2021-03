Artilheiro: Michel marca duas vezes e Paragominas vence o Itupiranga

Não foi um jogo tão simples quanto o placar pode supor. Mas, o Paragominas estreou no Parazão 2021 com o pé direito ao vencer o Itupiranga, por 3 a 1, em jogo realizado no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Os gols da partida foram marcados por Michel (duas vezes) e Biro para o PFC, enquanto que o único tento do Itupiranga foi assinado por Ramon.

O detalhe é que o primeiro tempo foi extremamente equilibrado. Tanto é que terminou empatado. Michel marcou o primeiro e Ramon igualou o marcador. Na etapa final, o jogo tático se transformou em correria e o PFC levou a melhor. Aleílson passou a aparecer no jogo e deu passe para o segundo gol de Michel. O placar final foi consolidado com mais um gol de Biro.

Na próxima rodada, o Paragominas pega o Paysandu, no estádio Arena Verde, na cidade de mesmo nome. Já o Itupiranga tentará a recuperação contra o Castanhal, fora de casa.