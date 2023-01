Parauapebas enfrenta Cuiabá nesta terça-feira, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Junior; veja

O Parauapebas dá o pontapé oficial na temporada de 2023, com a estreia na tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio começa para os paraenses nesta terça-feira, a partir das 15h15, no estádio Alonso Carvalho Braga, em São Paulo.

No sistema da competição, os dois melhores de cada grupo passam à fase seguinte, onde o critério para a eliminação é o mata-mata. As partidas terão transmissão da FPFTV, o canal da Federação Paulista de Futebol.

Outras duas equipes paraenses também estão no certame. O Pinheirense faz sua estreia também nesta terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, contra o Botafogo, enquanto o Remo entra em campo na quarta (4), contra o Fortaleza, às 15h15.

A Copa São Paulo é o maior torneio de base do país e este ano conta com 128 equipes, divididas em 32 grupos. O atual campeão do torneio é o Palmeiras e o posto de maior campeão da Copinha continua sendo do Corinthians, com 10 títulos conquistados. A final do torneio está marcada para o próximo dia 25.

Veja os jogos do Parauapebas pelo grupo 9 da competição:

03/01, às 15h15 - Cuiabá x Parauapebas - transmissão FPFTV

06/01, às 13h - Tupã x Parauapebas - transmissão FPFTV

09/01, às 13h - Parauapebas x Velo Clube - transmissão FPFTV