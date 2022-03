Paraná Clube é rebaixado à segunda divisão e organizada desafia time para amistoso; confira

Um fato inusitado no futebol paranaense expôs ainda mais a crise vivida no Paraná Clube, recentemente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Após o fracasso no final de semana, quando perdeu por 3 a 1 para o União, e sem ter chances de escapar do descenso, o time enfrentou a ira da torcida e a provocação dos mais exaltados.

Como resultado do terceiro rebaixamento em um ano, o Paraná se viu numa situação inédita em sua história: foi desafiado para um amistoso contra uma torcida organizada. Sim, a ideia partiu da torcida organizada Comando Zona Norte, que, através das redes sociais, desafiou o time do técnico Rodrigo Cascca com direito a provocação sobre o nível técnico dos jogadores.

“Desafiamos o atual elenco do Paraná para um amistoso. Damos dois gols de vantagem e o vencedor enfrenta o Rio Branco, pela última rodada do paranaense”, diz o texto publicado em um perfil da organizada. O Rio Branco é o último adversário do Paraná, na 10ª rodada. Apesar disso, o clube não tem mais chances de manter-se na elite paranaense e o duelo será apenas para cumprimento de tabela. Até o momento, o clube não se posicionou sobre o desafio. Ao final do jogo, realizado na Vila Capanema, a torcida invadiu o campo e uma confusão generalizada foi armada.

Veja a publicação: