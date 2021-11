Início de pré-temporada do Paraná é adiado por falta de atletas

Uma situação tão inusitada quanto ilustrativa da situação financeira delicada vivida nos últimos anos pelo Paraná ocorreu nesta semana com o clube sendo forçado a adiar o início da pré-temporada visando 2022. Ano esse, aliás, onde o clube jogará na Série D pela primeira vez na sua história.

Com a previsão de iniciar os trabalhos físicos e de montagem do plantel na próxima segunda-feira (22), o Tricolor da Vila já sabe que não contará com uma quantidade razoável de atletas no plantel e já estabeleceu que o cronograma terá de ser alterado.

Desta forma, a nova previsão é que os trabalhos começem somente no próximo dia 6 de dezembro, período onde a diretoria espera ter contratado mais nomes do que unicamente os integrantes das categorias de base do Paraná.



Além da quarta divisão nacional, já no segundo semestre, o clube da capital paranaense disputará o estadual onde, em 2021, fez as suas melhores apresentações até cair nas quartas de final frente ao Athletico-PR.