Paraguai x Brasil: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (06/02) pelo Sul-Americano Sub-20

As equipes Paraguai x Brasil disputam nesta segunda-feira (06/02) uma partida pela rodada final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. O jogo acontecerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, Colômbia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paraguai x Brasil ao vivo?

A partida Paraguai x Brasil pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como Paraguai x Brasil​ chegam para o jogo?

O Paraguai está em 4° lugar no Campeonato Sul-Americano e já somou 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Brasil lidera invicto a competição com um total de 5 vitórias e 1 empate. Seu saldo total de gols é dividido em 15 gols marcados e 4 gols sofridos.

Prováveis escalações

Paraguai: ​Álvaro González; Núñez Duarte, Gilberto Flores e Aguilar; Nelson Gauto, Diego González e Ariel Gamarra; Segovia, Kevin Pereira e Allan Wlk. Técnico: Aldo Bobadilla.

Brasil: Mycael; Arthur, Jean Henrique, Robert Renan e Patryck; Andrey Santos, Marlon Gomes, Giovane e Guilherme Biro; Vitor Roque e Alexsander. Técnico: Ramon Menezes.

FICHA TÉCNICA

Paraguai x Brasil

Campeonato Sul-Americano Sub-20

Local: Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, Colômbia

Data/Horário: 06 de fevereiro de 2023, 19h30