Rio Ave x Sporting: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (06/02) pelo Campeonato Português

As equipes Rio Ave x Sporting disputam nesta segunda-feira (06/02) a 19° rodada do Campeonato Português. O jogo tem início às 18h15 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Rio Ave x Sporting ao vivo?

A partida Rio Ave x Sporting pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 18h15 (horário de Brasília).

Como Rio Ave x Sporting chegam para o jogo?

Rio Ave é o 11° colocado do Campeonato Português e já passou por 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. A equipe não vence há 5 rodadas, já marcou 18 gols e sofreu outros 23.

Já Sporting ocupa o 4° lugar da competição com 11 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 38 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Prováveis escalações

Rio Ave: Jhonatan; William, Pantalon, Sá; Costinha, Guga, Samaris, Graça; Yakubu, Ronaldo; Pereira. Técnico: Luís Freire.

Sporting: Adan; Jerry St. Juste, Coates, Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Manuel Ugarte, Morita, Nuno Santos, Marcus Edwards, Pedro Gonçalves; Paulinho (Youssef Chermiti). Técnico: Ruben Amorim.

FICHA TÉCNICA

Rio Ave x Sporting

Campeonato Português

Local: Estádio dos Arcos, em Vila do Conde

Data/Horário: 06 de fevereiro de 2023, 18h15