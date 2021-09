Paragominas vence o São Raimundo-RR e abre vantagem na Série D

O Paragominas estreou na segunda fase da Série D com vitória. O Jacaré do Norte derrotou o São Raimundo-RR por 1 a 0, na tarde deste domingo (12), na Arena Verde, em Paragominas (PA). O representante paraense abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da competição nacional.

Em um jogo truncado, cheio de faltas e bastante marcação, o time comandado pelo técnico Robson Melo conseguiu levar a melhor e venceu com o gol do eterno “xodó” da torcida do PFC Aleílson. Ele deixou a sua marca aos 10 minutos do segundo tempo, após boa jogada de Dutra, que levantou na medida para o atacante que saiu para o abraço.

Após o gol as equipes proporcionaram um bom jogo, com lances de perigo para os lados. O São Raimundo-RR melhorou bastante com as substituições e teve chances reais de empatar, mas pecou nas finalizações. Por outro lado, o PFC administrava e tentava ampliar nos contra-ataques, mas o jogo terminou mesmo com o placar mínimo favorável ao Jacaré.

São Raimundo x Paragominas voltam a se enfrentar no próximo domingo (19), às 17h, no Estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista (RR). O PFC joga por um empate para garantir a classificação, já o São Raimundo precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga de forma direta, caso vença por um gol, os times decidirão um lugar nas oitavas de final da Série D nas penalidades.