Paragominas empata com Palmas-TO em casa e se complica na Série D

O Paragominas não saiu do empate na tarde deste domingo (1º) contra o Palmas-TO, em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão da Série D. Os gols do jogo, que terminou em 1 a 1, foram macados por Caíca, para o Jacaré, e Tchó, para a equipe do Tocantins. Todos os gols foram marcados ainda na primeira etapa.

O resultado não foi positivo para a equipe paraense. Com o empate, o Paragominas alcançou 10 pontos em nove jogos pela competição. O time paraense está na 6ª posição do Grupo 2, dois pontos distante da zona de classificação para a próxima fase do campeonato.

Já o Palmas conseguiu sair da lanterna do Grupo 2 com o ponto conquistado, mas ainda segue distante da zona de acesso aos mata-matas. O time do Tocantins está na 7ª posição do Grupo 2, com oito pontos em nove jogos. A distancia o Palmas para o primeiro time dentro do G-4, o Moto Club-MA, é de quatro pontos.

A próxima partida do Paragominas na Série D será no domingo (8), no Dia dos Pais, contra o Juventude-CE, na Arena Verde, no sudeste do Pará. A partida começa a partir das 16h.