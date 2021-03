Paragominas e Tapajós empatam e permanecem como lanternas em grupos do Parazão 2021

Diante do Tapajós, o Paragominas repetiu os mesmo erros do jogo passado frente ao Paysandu [derrota de 2 a 0], desta vez ficou no empate de 0 a 0 com o Boto, no jogo realizado na Arena Verde, neste domingo (14) pela parte da manhã.

Ambos continuam sem vencer no Parazão, além disso, ocupam a incomoda posição de lanterna no seus respectivos grupos.

O Jacaré teve muita posse de bola, mas sem objetividade em campo. O Tapajós seguiu um padrão de forte marcação e não permitiu o Paragominas dominar a partida.

O Boto ainda no primeiro tempo perdeu o goleiro Jader que sentiu a coxa e foi substituído por Paulo Wanzeller.

Já aos quarenta minutos o lateral Ricardinho teve um choque violento com um atacante do Jacaré e teve de sair do jogo e levado a um hospital com suspeita de fratura no tornozelo.

Ao final o empate com o Paragominas foi comemorado pelo Boto. O zagueiro Ryan observou o seguinte. “Nós queríamos a vitória, mas o empate fora de cada é sempre bom. O jogo foi difícil com sol muito forte. Agora é trabalhar para o próximo jogo. É agradecer a Deus por tudo que está nos dando neste momento”, contou.

Na visão do técnico Matheus Lima o duelo foi muito pegado e difícil para o Tapajós. “Estamos jogando todas partidas fora de casa e sempre falo aos meus atletas que precisamos nos readaptar para fazermos grandes jogos. Contra o Paragominas tivemos um bom volume de jogo, mas ainda estamos esbarrando em algumas situações. Vamos nos concentrar no jogo com o Castanhal, nosso próximo adversário”, analisou.

O jogo na Arena Verde, em Paragominas, teve arbitragem de Ignácio José de Almeida.