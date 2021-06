Paragominas confirma contratação de Robson Melo para a Série D

Horas após a confirmação da demissão de Matheus Lima, o Paragominas oficializou a contratação de Robson Melo, que foi vice-campeão paraense pela Tuna.

O anúncio foi feito durante a tarde desta segunda-feira, por meio de nota nos perfis oficiais do PFC nas redes sociais.

"Com a saída do treinador Matheus Lima, a diretoria teve que rapidamente procurar um novo comandante pra equipe. Em conversa com ambas as partes, Robson Melo aceitou novamente a proposta de treinar o Jacaré do Norte", confirma a postagem.

Esta não será o primeiro trabalho de Melo no PFC. Anteriormente já foi preparador físico do time principal e, no ano passado, treinou a equipe durante a reta final do Campeonato Paraense.

"O 'mister' teve um ótimo desempenho ano passado dirigindo o time alviverde, chegando até as semifinais do Parazão. Agora ele terá a missão de dar prosseguimento no Jacaré, em busca de bons resultados no Brasileirão Série D", conclui a nota.

A apresentação de Robson Melo será nesta terça-feira (8), na Arena Verde.

O Jacaré do Norte estreou na Série D em Sobral-CE e foi derrotado pelo Guarany-S por 1 a 0, com direito a pênalti perdido por Aleilson.