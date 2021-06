Paragominas anuncia contratação de atacante para Série D

A equipe do Paragominas anunciou no início da tarde desta segunda-feira (14) a contratação do atacante Paulo Rangel, para sequência da Série D.

O centroavante, que foi vice-campeão Paraense pela Tuna Luso, chega ao Jacaré para disputar a quarta divisão do Brasileirão. Ele estava desde 2020 na Águia Guerreira, pelo qual foi campeão da Segundinha do Parazão e seguiu para a disputa da elite do estadual. Ao todo, foram 21 partidas e 12 gols com a camisa da Lusa.

Além disso, Paulo Rangel dividiu a artilharia do estadual de 2021, com 8 gol, ao lado de Cris Maranhense, do Bragantino.

No Paragominas, Rangel reencontra o técnico Robson Melo, que também estava na Tuna Luso durante as temporadas de 2020 e 2021.