Paraense que disputa a Série A cancela jogo beneficente, mas garante doação de quatro toneladas de alimentos

Com a chegada das festas de final do ano, as famosos jogos beneficentes são realizados, porém com o calendário do futebol brasileiro se estendendo até fevereiro de 2021, muitos não poderão ser realizados, como é o caso do atacante paraense Rossi, que atua no Bahia e que realiza a partida na cidade Prainha (PA). O jogador de 27 anos utilizou as redes sociais para informar o cancelamento da partida, mas informou que serão doados quatro toneladas de alimentos

“Devido ao coronavírus e o calendário do futebol brasileiro ter prolongado até fevereiro de 2021, infelizmente não poderei realizar o quinto jogo solidário em Prainha (PA). Mas quero tranquilizá-los, eu, meus amigos e familiares iremos doar 4 toneladas de alimentos para ajudar às famílias que precisam. O objetivo sempre foi esse, ajudar as pessoas no natal. Dia 23 de dezembro amigos e minha família irão realizar as doações dos alimentos”, disse.

Rossi já rodou o país, teve passagens pela Ponte Preta-SP, Mogi Mirim-SP, Operário-PR, São Bento-SP, Goiás-GO e Chapecoense-SC. Jogou no Shenzhen FC da China e retornou ao Brasil para jogar pelo Internacional-RS, no ano passado atuou pelo Vasco-RJ. Na atual temporada Rossi fez 31 partidas com a camisa do Bahia e marcou dois gols.