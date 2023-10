Paraense marca contra o Dínamo de Kiev e entra para a história do Campeonato Ucraniano

O paraense Geovani Júnior deixou seu nome marcado na história do futebol da Ucrânia no último domingo (2). Jogando pelo Oleksandriya, o atacante fez um dos gols da derrota da equipe por 4 a 2 para o Dínamo de Kiev. Apesar disso, o tento foi o de número 1.300 marcado por jogadores brasileiros na primeira divisão ucraniana.

Após o jogo, Geovani expressou sua alegria pelo feito e pela conquista do tão aguardado gol: "Estou muito feliz por marcar meu primeiro gol pelo Oleksandriya. Estive buscando esse gol desde minha chegada, tendo disputado seis jogos sem sucesso até então. Após a partida, fui informado sobre a importância dessa marca, o que me deixou ainda mais contente. Grandes jogadores já atuaram aqui na Ucrânia, e agora estou fazendo parte da história do futebol brasileiro no país".

Aos 22 anos, Geovani Júnior, natural de Marabá, no Pará, construiu grande parte de sua carreira em Portugal, defendendo clubes como Famalicão e Vitória de Setúbal. Ele compartilhou suas impressões sobre a oportunidade de jogar pelo Oleksandriya e projetou o restante da temporada.

"Depois de passar alguns anos em Portugal, surgiu a oportunidade de atuar na Ucrânia. Estou muito feliz por estar aqui; o Oleksandriya é uma equipe bem organizada que oferece amplo apoio e suporte aos jogadores, proporcionando excelentes condições de trabalho para todos. Sabemos que precisamos melhorar nossa posição na tabela e estamos comprometidos em trabalhar duro para alcançar isso ao longo da temporada".

No momento, o Oleksandriya ocupa a 13ª posição na tabela com oito pontos conquistados.