Ex-estrela do Botafogo, atacante paraense volta jogar no futebol do Norte

Um ano depois de uma meteórica passagem pelo Independente, de Tucurui, o paraense Jobson está de volta ao futebol nortista, agora pelo União Cacoalense, de Rondônia, que anunciou sua contratação em grande estilo.

No Galo Paraense, o polêmico jogador passou apenas 111 minutos atuando pela equipe tucuruiense.

No jogo de estreia no Parazão de 2020 diante do Paragominas, além de perder um pênalti, ainda foi expulso de campo.

Em 2020, o União chegou anunciar a contratação, mas a negociação não foi adiante. Este ano deu certo o atacante já foi apresentado pela diretoria. "Se trata de um grande jogador e será a estrela do nosso time. É muito bom contar com atletas do nível dele {Jobson]”, disse Wesley Dias, presidente do clube rondioniense.

Jobson, nascido em Conceição de Araguaia, completou 33 anos no mês passado - e tem no currículo passagens por vários clubes brasileiros entre eles, o Botafogo- RJ, onde chegou a ser xodó da torcida alvinegra.

Pelo União Cacoalense, Jobson tem estreia marcada para o dia 29 contra o Barcelona em jogo do campeonato estadual de Rondônia.