Para fechar com Diego Souza, Sport tenta avanço na reta final de 2021

Apesar da concorrência existente com o Vasco para acertar o retorno do atacante Diego Souza, o Sport segue se movimentando nos bastidores para avançar na contratação com direito, inclusive, a tentativa de agendar uma reunião com o atacante de 36 anos de idade já nesta semana.

A confiança do Leão na volta do atleta tem como base, também, o apoio familiar para essa decisão, já que a esposa e os pais do jogador gostam da cidade e se sentiram adaptados na primeira passagem que durou de 2014 a 2017. O próprio jogador, aliás, mantem até o momento boa relação com profissionais do clube.

Por outro lado, o Sport sabe das suas limitações financeiras que acabaram naturalmente agravadas com o novo rebaixamento do clube para a Série B em 2021. Desta forma, o clube tem a necessidade de voltar sua procura para nomes com maior potencial de chegarem em condições de briga por titularidade e em menor número de peças.



Em meio a esse contexto, o clube já apresentou a sua proposta concreta a Diego e espera que o fato onde um documento vazado nas redes sociais que indicaria valores da proposta ao atleta não tenha interferência negativa nas conversas.



Há cerca de uma semana, um documento apontando a suposta oferta de R$ 100 mil em questão salarial além de bônus que chegariam a R$ 20 mil por partida realizada e R$ 10 por gol marcado fizeram o clube da Praça da Bandeira se manifestar negando a veracidade do conteúdo. Frisando, inclusive, a questão do "rito da confidencialidade" nas propostas que são feitas a qualquer jogador profissional.