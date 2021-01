Para evitar a covid-19, clube sairá de Santarém para treinar em Colares

Para a evitar a covid-19, clube sairá de Santarém e procura local para preparação

O Tapajós anunciou que não se reapresentará em Santarém

Uma das cidades paraenses mais penalizadas pelo surto do novo coronavírus, Santarém vai observar a saída do seu único representante na elite do futebol paraense.

O Tapajós, observando todo o cenário epidemiológico, optou pela saída da delegação de Santarém e mudará o seu local de preparação para o Parazão 2021.

O seu destino ainda não está definido, conforme explicou o presidente do Tapajós, Sandcley Mont.

“O Tapajós está fazendo mudança no seu planejamento, devido a tudo que está acontecendo, está fechado, a impossibilidade de não aos treinamos em Santarém. Chegamos a uma conclusão que precisamos buscar outros meios, esse meio é ir para uma cidade próximo a Belém. Estamos mudando nosso planejamento mas queremos manter a data de reapresentação para o dia primeiro de fevereiro, porém numa cidade próxima de Belém”, afirmou o presidente.

Sobre os locais que podem receber as partidas do Tapajós, Sandcley citou a possibilidade de serem realizados na cidade de Colares. “Está praticamente certo que nós vamos para Colares, uma cidade que nos recebeu muito bem, que estamos em conversa. Vamos trabalhar para que na segunda-feira (1), já comece os treinamentos lá. É uma cidade que possui uma estrutura boa de campo e não possui nenhuma restrição”, comenta.