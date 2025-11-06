Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão

Palmeiras e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Palmeiras soma 32 pontos a mais que o Santos no Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras)

Palmeiras x Santos disputam hoje, quinta-feira (06/11), uma partida pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras lidera o Brasileirão e acumula 20 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 55 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Santos está em 17° lugar com 8 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 31 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

O último clássico entre Ceará e Fortaleza ocorreu no dia 13 de julho de 2025 e terminou com a vitória do Ceará por 1 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira

image Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão
Fluminense e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

image Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão
Ceará e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Palmeiras x Santos: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza (Escobar); João Schimidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Vojvoda.

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Santos
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Palmeiras

santos

jogos de hoje

Brasileirão 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão

Palmeiras e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

06.11.25 19h30

Campeonato Brasileiro

Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão

Ceará e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

06.11.25 18h00

Campeonato Brasileiro

Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão

Fluminense e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

06.11.25 18h00

Futebol

Coritiba pode confirmar acesso à Série A em jogo contra o Paysandu, em Belém; entenda

Um eventual triunfo sobre o Papão da Amazônia, somado às falhas de Athletico-PR ou Criciúma, garante o acesso antecipado ao Coxa

06.11.25 17h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira

06.11.25 8h50

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

FUTEBOL

Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B

Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A

06.11.25 11h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda