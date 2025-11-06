Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão Palmeiras e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 06.11.25 19h30 O Palmeiras soma 32 pontos a mais que o Santos no Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) Palmeiras x Santos disputam hoje, quinta-feira (06/11), uma partida pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras lidera o Brasileirão e acumula 20 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 55 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Santos está em 17° lugar com 8 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 31 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. O último clássico entre Ceará e Fortaleza ocorreu no dia 13 de julho de 2025 e terminou com a vitória do Ceará por 1 a 0. Palmeiras x Santos: prováveis escalações Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza (Escobar); João Schimidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Vojvoda. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Santos Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 21h30 