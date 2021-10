Palmeiras x Juventude: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e Juventude se enfrentam neste domingo (03), às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Na vice-liderança da competição nacional com 38 pontos conquistados, seis atrás do líder Atlético-MG, o Verdão vem de uma derrota contra o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Já o Juventude, por sua vez, ocupa a 14ª posição do Brasileirão com 26 pontos e, na última rodada, venceu o Santos por 3 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

O Palmeiras venceu metade dos 24 jogos disputados contra o Juventude em toda a história de confronto entre as equipes. No total, são 12 vitórias, sete empates, cinco derrotas, 51 gols marcados e 30 gols sofridos.

A última partida aconteceu em 16 de Junho de 2021, no primeiro turno do Brasileirão. Na oportunidade o Verdão venceu o Juventude por 3 a 0, gols de William Matheus, contra, Deyverson e Breno Lopes, em Caxias do Sul-RS.

No retrospecto geral, no Campeonato Brasileiro, são 16 jogos, com 8 vitórias do Palmeiras, 5 empates, 3 derrotas, além de 35 gols marcados e 21 gols sofridos.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Juventude

Data: 03 de Outubro de 2021, domingo

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique-RJ

Assistentes: Michael Correa-RJ e Nailton Junior de Sousa Oliveira-CE

VAR: Rodrigo Nunes de Sa – VAR-FIFA-RJ, Carlos Henrique Cardoso de Souza-RJ e Sergio Correa da Silva-RJ

Transmissão:

– TNT – TV por assinatura (Canal 108/508 (SKY), 151/651 (NET e Claro), 48/548 (Oi), 648/100/657/892 (Vivo);

– Estádio TNT Sports e HBO Max (aplicativos de streaming);

– Premiere – pay-per-view;

– TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e no SITE.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Ninguém;

Suspensos: Patrick de Paula (3º Amarelo);

Pendurados: Felipe Melo, Zé Rafael, Deyverson, Gabriel Menino e Vitor Castanheira (auxiliar técnico);

Voltam de suspensão: Ninguém

JUVENTUDE: Douglas; Michel Macedo, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley; Marcos Vinícios (Capixaba) e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos

Desfalques: Ninguém;

Suspenso: Ninguém;

Pendurados: Dawhan, Paulo Henrique, Chico, Marcelo Carné e Wescley;

Voltam de suspensão: Rafael Forster (Vermelho Direto).