Palmeiras x Ituano: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (23/03), pelo Campeonato Paulista

As equipes Palmeiras x Ituano entram em campo às 21h35 de hoje, quarta-feira (23/03), para disputar as quartas de final do Campeonato Paulista. A partida iniciará no Allianz Parque, também conhecido como Arena Palmeiras, em São Paulo (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Palmeiras x Ituano ao vivo?

A partida Palmeiras x Ituano pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming Premiere e Paulistão Play, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como Palmeiras x Ituano chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos do Campeonato Paulista, Palmeiras e Ituano ficaram em 1° e 2° lugar do Grupo C, respectivamente. Enquanto Palmeiras está invicto e soma 9 vitórias, 3 empates, 17 gols marcados e apenas 3 sofridos; Ituano acumula 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 12 sofridos.

Prováveis escalações

Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Jailson, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Ituano: Pegorari; Cleberson, Rafael Pereira e Léo Santos; Pacheco, Kaio, Lucas Siqueira, Gerson Magrão, Igor Henrique e Roberto; Aylon. Técnico: Mazola Júnior.

Ficha técnica - Palmeiras x Ituano

Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/horário: 23 de março de 2022, às 21h35