Palmeiras x Inter de Limeira: onde assistir e horário do jogo hoje (09/02) pelo Campeonato Paulista

As equipes Palmeiras x Inter de Limeira disputam nesta quinta-feira (09/02) a 7° rodada do Campeonato Paulista. O jogo inicia às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Inter de Limeira ao vivo?

A partida Palmeiras x Inter de Limeira pelo Premiere, pelo Paulistão Play e pelo Youtube, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como Palmeiras x Inter de Limeira​​​ chegam para o jogo?

Palmeiras lidera o Grupo D do Paulistão com um total de 4 vitórias e 2 empates, além de 9 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já Inter de Limeira é o vice-líder do Grupo D e já passou por 3 vitórias e 1 empate. A equipe já marcou 2 gols e sofreu outros 3.

Prováveis Escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Inter de Limeira: Léo Vieira; Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas e Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia, Iago Telles e Matheus Oliveira; Chrigor (Fernando Canesin) e Everton Britto. Técnico: Pintado.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Inter de Limeira

Campeonato Paulista

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2023, 19h30