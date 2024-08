Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (21/08) pela Libertadores

Palmeiras x Botafogo disputam nesta quarta-feira (21/08) as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Botafogo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, ESPN e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Palmeiras liderou invicto o Grupo F da Libertadores e acumulou nesse 4 vitórias, 2 empates, 14 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Botafogo foi o vice-líder do Grupo D e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.

Botafogo venceu a partida de ida contra o Palmeiras por 2 a 1.

Palmeiras x Botafogo: prováveis escalações

Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Almada (Tchê Tchê); Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Palmeiras: Weverton; Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Rony), Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Botafogo

Copa Libertadores da América

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 21 de agosto de 2024, 21h30