River Plate x Talleres: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (21/08) pela Libertadores

River Plate x Talleres disputam nesta quarta-feira (21/08) as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x Talleres ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Talleres foi o vice-líder do Grupo B da Libertadores e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já River Plate liderou invicto o Grupo H da competição e somou nesse 5 vitórias, 1 empate, 12 gols marcados e 3 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de River Plate por 1 a 0.

VEJA MAIS

River Plate x Talleres: prováveis escalações

Talleres: Herrera, Benavídez, Catalá, Rodríguez e Rivero; Juan Portillo, Juan Portilla e Marcos Portillo; Botta, Girotti e Barticcioto. Técnico: Walter Ribonetto.

River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, Paulo Diaz e Enzo Diaz; Simon, Kranevitter e Lanzini; Solari, Bareiro, Echeverri. Técnico: Marcelo Gallardo.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Talleres

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 21 de agosto de 2024, 21h30