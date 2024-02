Palmeiras: Weverton fecha redes sociais após críticas a erro contra o Corinthians

O goleiro Weverton, do Palmeiras, tem enfrentado críticas nas redes sociais depois de uma falha no gol que levou ao empate do Corinthians no clássico paulista do último domingo (18/2). Tanto ele quanto sua esposa, Jaqueline Maoski, optaram por restringir os comentários em suas publicações após receberem uma série de críticas ofensivas. Essa medida foi adotada após o jogo, devido ao grande volume de comentários ofensivos.

Agora, nenhum usuário pode mais comentar em suas publicações, visto que a última postagem aberta recebeu mais de cinco mil comentários, a maioria deles contendo mensagens de ódio dirigidas ao goleiro. Em comparação, suas outras publicações costumam receber em média cerca de 300 comentários.

Apesar do erro cometido em um jogo de grande importância, Weverton continua sendo valorizado no Palmeiras e não parece estar em risco de perder sua posição como titular. No início do ano, ele renovou seu contrato até 2026 e é considerado um dos líderes do elenco devido à sua experiência. Desde que chegou ao Palmeiras em 2018, Weverton já conquistou 11 títulos.

Essa não é a primeira vez que jogadores do Palmeiras enfrentam duras críticas da torcida após um clássico. Breno Lopes e Rony também já foram alvo desse tipo de atitude, especialmente Breno Lopes, que perdeu um gol fácil nos acréscimos de um clássico paulista.