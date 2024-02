Tia do goleiro Weverton morre após ter casa invadida por policiais

Maria José Pereira, de 67 anos, tia do goleiro Weverton, do Palmeiras, morreu na última terça-feira (13) em Rio Branco, no Acre. Ela estava internada após passar mal em decorrência de uma invasão, por parte de agentes da Polícia Militar do Acre (PM-AC), na casa onde morava no Bairro Pista, região da Baixada da Sobral. A ação policial ocorreu na última quinta-feira (8).

VEJA MAIS

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da chegada da PM à casa da família de Weverton. A advogada da família, Helane Cristina, relata que a abordagem foi truculenta. Ela afirma que a equipe policial entrou na casa sem mandado, atrás de um dos filhos de Maria José que já está preso há dois anos, e utilizou spray de pimenta contra os moradores.

Um dos policiais é filmado empurrando um homem que registra a situação. A confusão segue para dentro da residência e as imagens, embora não sejam claras, mostram uma sequência de gritos e empurrões. Em um determinado momento, o agente acerta um tapa na mão do homem que faz a filmagem e o aparelho celular cai no chão. Quando as imagens são retomadas, os envolvidos na briga já estão do lado de fora da casa e uma mulher é colocada na viatura.

De acordo com informações do g1, Maria José tinha problemas cardíacos, que foram agravados em razão da situação desencadeada pela ação da PM. A situação de saúde dela começou a piorar no último domingo (11).

Em nota oficial, a PM-AC lamentou a morte de Maria José e informou que a Corregedoria está "tomando medidas legais cabíveis" e que um inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar a conduta dos policiais envolvidos na ação. "Aos familiares da senhora Maria José, as nossas mais sinceras condolências e a certeza de que a Polícia Militar do Acre tudo fará para que a investigação seja célere", finaliza a nota.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)