Palmeiras vence o Cuiabá e volta à liderança do Brasileirão Série A

Líder de novo! O Palmeiras venceu o Cuiabá por 1 a 0, na noite de segunda-feira (18), no Allianz Parque, e voltou à liderança da Série A do Brasileirão. O gol foi marcado por Gabriel Veron, no início do segundo tempo. O Cuiabá permanece na briga contra o rebaixamento, em 15°.

Após o empate sem gols persistir no primeiro tempo, o Palmeiras voltou para a segunda etapa disposto a mudar a situação. Sem alterações por parte de Abel Ferreira, o Verdão teve boa chegada logo no primeiro minuto, com chute de Mayke, defendido com tranquilidade por Walter. Aos 4', o lateral roubou a bola no meio-campo e deu belo lançamento para Gabriel Veron, que invadiu a área e finalizou para garantir a vitória do Palmeiras.

Pelo Brasileirão, o Palmeiras volta a campo na quinta-feira (21), às 20h, contra o América-MG, no Independência. Já o Cuiabá recebe o vice-líder, Atlético-MG, às 19h, na Arena Pantanal, no mesmo dia.