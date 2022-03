Palmeiras vence Corinthians em clássico e segue invicto no Paulistão

Jogando com uma atuação tática elogiável, o Palmeiras conseguiu uma importante vitória sobre o Corinthians, no clássico que valeu a invencibilidade do Porco no Campeonato Paulista e a melhor campanha da primeira fase. O placar de 2 a 1 foi costurado através dos gols de Raphael Veiga e Danilo. Pelo Timão, Roger Guedes diminuiu.

No duelo dos técnicos portugueses, Abel Ferreira mostrou mais uma vez deter a hegemonia no futebol brasileiro. Em campo, o Verdão foi superior a maior parte do tempo, envolvendo o adversário através de ataques ora pelas laterais, ora pelo meio-campo, através da ligação direta.

O primeiro gol do Palmeiras nasceu de um erro adversário, justo na reposição de bola do goleiro Cássio. A saída equivocada fez Gil derrubar Danilo dentro da área. Raphael Veiga cobrou e abriu o placar. E foi através de uma penalidade que o timão empatou, após falta de Murilo em Roger Guedes, que bateu e igualou o placar. A redenção palmeirense, no entanto, impôs a derrota ao rival, através de Danilo, se valendo de novo vacilo de Cássio, após cobrança de escanteio.

Na última rodada da fase classificatória, o Palmeiras enfrenta o RB Novorizontino, no domingo, às 16 horas, fora de casa. Na mesma data e hora o Corinthians enfrenta o já rebaixado Novorizontino.

Ficha Técnica:

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data/Horário: 17/03/2022 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Público e renda: 39.511 torcedores e R$ 2.050.459,46

Cartões amarelos: Gil, Fágner, Willian e Lucas Piton (Corinthians) Zé Rafael (Palmeiras)

Cartões vermelhos: -

GOLS: Raphael Veiga (pênalti) aos 28 minutos do 1º T (1-0), Róger Guedes (pênalti) aos 15 minutos do 2ºT (1-1) e Danilo aos 23 minutos do 2ºT (2-1)

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Breno Lopes 36/2); Dudu (Gabriel Veron 34/2), Raphael Veiga (Jailson 41/2) e Rony (Wesley 40/2)

Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Gustavo Mantuam 33/2), João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Giuliano 32/2), Paulinho e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Gustavo Mosquito (Adson 11/2)

Técnico: Vitor Pereira