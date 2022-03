Palmeiras vence Athletico-PR e conquista título da Recopa Sulamericana

O Palmeiras venceu o Athletico-PR por 2 a 0 e faturou o título da Recopa Sulamericana, em jogo disputado na noite desta quarta-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. No placar agregado, o Verdão levou a melhor por 4 a 2 e sagrou-se campeão, após perder a final do ano passado para o Defensa y Justiça, da Argentina.

O jogo começou bastante equilibrado, com várias jogadas de ataque pelos dois lados, mas os gols só saíram na etapa complementar da partida. Aos 4 minutos, o meia Zé Rafael cobrou falta na esquerda, com perfeição, levando a bola até o ângulo direito do goleiro Santos, que ainda tentou o toque, mas já era tarde.

A partir daí o duelo ficou mais pesado, com alguns lances de falta, embora os ataques não parassem. A pressão dos donos da casa surtiu efeito e aos 42 da etapa final, após uma infeliz saída de bola pela defesa do Furacão, o meia Eduard Atuesta se deu melhor no duelo contra Pedro Henrique, e conduziu a redonda até o meio da área, para Danilo, que se encontrava livre da marcação, para finalizar no canto esquerdo de Santos, ampliando o placar, para o delírio da torcida do Verdão

O jogo ainda teve duas expulsões extracampo, uma para o técnico Abel Ferreira, pelo lado palmeirense e outra a um integrante da comissão técnica do Athletico. Aos 50 minutos, o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela decretou o fim da partida e o título da Recopa Sulamericana para o Palmeiras.

Ficha técnica:

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 2/3/2022 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (ambos Venezuela)

VAR: German Delfino (Argentina)

Público e renda: 30.065 pagantes e R$ 2.562.317,30

Cartões amarelos: Abel Ferreira (Palmeiras)

Cartão vermelho: Abel Ferreira (Palmeiras)

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Jailson, 24/2) e Raphael Veiga (Mayke 41/2); Dudu (Atuesta 41/2), Rony e Gabriel Veron (Wesley, intervalo)

Técnico: Abel Ferreira

Athletico-PR: Santos; Khellven (Christian 40/2), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Hugo Moura (Rômulo 40/2), Matheus Fernandes (Julimar, 27/2) e Léo Cittadini (Mercado, 16/2); David Terans (Marlos, 16/2) e Pablo

Técnico: Alberto Valentim