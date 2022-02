O título conquistado pelo Palmeiras, em 1951, durante a Copa Rio, voltou à cena principal. Isso porque no site oficial da Fifa, em uma entrevista com o paraense Rony – atacante do Verdão -, a instituição considerou que o Palmeiras e o Corinthians teriam a mesma quantidade de título em Mundial. Mas afinal, o Palmeiras tem Mundial ou não?

Pelas redes socias, torcedores notaram a informação divulgada em uma das perguntas. Veja:

[Twitter=1490774655803830277]

Após repercussão, a pergunta já foi editada e ficou assim: “A oportunidade de igualar seus maiores rivais Corinthians lhe dá motivação extra?”. Rony, natural de Magalhães Barata, no nordeste paraense, falou: “Eu sei o que os torcedores pensam sobre isso, mas eu realmente gostaria de ganhar este título de qualquer maneira”.

Esse material on-line foi para comentar a trajetória do atacante, prestes a disputar a final contra o Chelsea, no Mundial de Clubes da Fifa, previsto para acontecer no dia 12 de fevereiro, às 13h30 (horário de Brasília - DF), no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

O que a Fifa entende sobre o título de 1951 do Palmeiras?

Não é de hoje que o título de 1951 é questionado. Até então, as justificativas para a não inclusão é que a competição era menor. Foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), reuniu clubes convidados do Brasil e da Europa. O evento é considerado o primeiro torneio interclubes de dimensão intercontinental. Além do material publicado na segunda-feira (07), a instituição já havia citado novamente o título como conquista Mundial, em 2021.



VEJA MAIS





Quem jogou a Copa Rio pelo Palmeiras?

Na escalação, o Verdão trouxe para a Copa Rio os goleiros Oberdan Cattani, Fabio Crippa e Inocêncio. Já os zagueiros foram o Juvenal, Palante, Salvador, Sarno e Waldemar Fiume No meio de campo esteve Dema, Gérsio, Jair Rosa Pinto, Lima, Luiz Villa, Mexicano, Ponce De León e Túlio, e os atacantes foram Aquiles, Brandãozinho, Canhotinho, Liminha, Richard, Rodrigues.

Quais times participaram da Copa Rio de 1951?

Grupo Rio de Janeiro

Vasco da Gama

Sporting

Áustria Viena

Nacional

Grupo São Paulo

Palmeiras

Juventus

Estrela Vermelha

Nice



Clubes estrangeiros