Palmeiras tem maior número de derrotas em quatro anos

Desde 2018, ano em que o Alviverde conquistou seu 10° título Brasileiro, a equipe nunca havia tido mais de 14 derrotas nas últimas quatro temporadas. No ano da conquista nacional, o time teve Roger Machado e Felipão à beira do campo e foi superado apenas 11 vezes em 77 duelos.

No ano seguinte, mesmo não conquistando nenhum título, sendo eliminado de forma precoce da Libertadores e Copa do Brasil e terminando o Campeonato Brasileiro na 3ª colocação, o Palestra teve as mesmas 11 derrotas do ano anterior, tendo entrado em campo 69 vezes. Em 2019, o clube chegou a ter três treinadores e duas demissões no comando técnico: Felipão e Mano Menezes. Como técnico interino, Andrey Lopes assumiu o elenco nos últimos dois jogos da temporada, contra Goiás e Cruzeiro.

Com a conquista da tríplice coroa na temporada passada, o Palmeiras chegou a realizar todos os jogos possíveis do ano, sendo um total de 79 confrontos. Levando em conta a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, em outubro de 2020, e o sucesso nas competições eliminatórias, o clube saiu de campo derrotado em 14 oportunidades.

Já com a pior marca de derrotas nos últimos anos, o Alviverde ainda conta com, pelo menos, mais 16 compromissos a serem cumpridos na temporada: 15 jogos pelo Brasileirão e final da Libertadores. Com 30 vitórias, 10 empates e 15 derrotas em 56 jogos em 2021, Abel Ferreira conta com aproximadamente 60% de aproveitamento.

Com retorno do publico ao Allianz Parque o Palmeiras volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado (9), às 21h, na capital paulista. Sem somar nenhum ponto na última rodada, o Verdão acabou sendo ultrapassado pelo Flamengo e caiu para o 3º lugar na tabela.