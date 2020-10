Palmeiras sonda Schelotto como alternativa a Miguel Ángel Ramirez

O Palmeiras continua atento ao mercado de técnicos sul-americanos para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido na última quarta-feira (14). Miguel Ángel Ramirez segue como o nome preferido da cúpula alviverde, mas o Verdão fez mais alguns contatos, caso o negócio com o espanhol não dê certo.​Um deles é o do argentino Guillermo Barros Schelotto. O treinador que atualmente comanda o LA Galaxy, da MLS, foi sondado pela diretoria e se animou com a possibilidade de comandar o Palmeiras.

A informação foi dada inicialmente pelo portal “Bola Vip” e foi confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.

O ídolo do Boca Juniors demonstrou um grande conhecimento do elenco palmeirense e até sobre a categoria de base do clube. Schelotto enfrentou o Palmeiras por quatro vezes na Libertadores de 2018, com uma vitória, dois empates e uma derrota, além de levar a melhor sobre Felipão na semifinal do torneio continental.

O argentino vê com bons olhos trabalhar no Brasil, uma vez que a competitividade nos Estados Unidos não é forte e por ter conhecimento do Palmeiras, clube que ele enfrentou por diversas vezes quando ainda era atacante xeneize.

Acostumado a trabalhar em um ambiente de alta pressão, Schelotto foi bicampeão argentino no comando do Boca Juniors, além de ficar com o vice-campeonato da Libertadores, em 2018.​