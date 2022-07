Palmeiras multa Gabriel Veron após jogador aparecer bebendo em uma festa; vídeo

O atacante Gabriel Veron foi filmado bebendo em uma balada de São Paulo, durante a madrugada. O jogador se reapresentou nesta quarta-feira (13) ao Palmeiras e o clube informou que ele será punido por infringir o regulamento interno. O time ainda disse que o atleta reconheceu o erro e pediu desculpas.

VEJA MAIS

A multa financeira será de 40% do salário do jogador. Nas redes sociais, Veron aparece dando um shot em uma garrafa de bebida na festa de aniversário do influenciador digital Marcos Dias. As imagens foram postadas pelos artistas Anderson e Elvis Neiff, do grupo Bonde do Neiff.

O jogador estava afastado dos treinos por conta de um acidente doméstico em que sofreu um corte no pé direito. Na terça-feira (12), ele voltou a treinar normalmente e pode ser uma opção para a partida contra o São Paulo, que ocorre nesta quinta-feira (14), às 20h, no Allianz Parque.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)