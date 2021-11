Palmeiras já sabe quem vai enfrentar no Mundial de Clubes; veja o chaveamento até a decisão

O sorteio das chaves do Mundial de Clubes foi realizado pela FIFA, nesta segunda-feira (29). O Palmeiras, campeão da Copa Libertadores, já sabe os dois possíveis adversários na semifinal: Monterrey, do México, campeão da Concacaf, ou Al Ahly, do Egito, que conquistou o último título africano.. A competição ocorrerá entre os dias 2 e 13 de fevereiro de 2021, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

O Al Jazira, representante do país-sede, jogará contra o Auckland City, da Austrália, na primeira fase do torneio. O vencedor avança para enfrentar o Al Hilal, da Arábia Saudita, campeão asiático, na segunda fase. O Chelsea, campeão europeu, já entra no torneio na semifinal e aguarda o vencedor destas partidas.

O Mundial teve seu último participante definido neste final de semana: o Palmeiras, que venceu a Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Na última edição do Mundial, o Verdão perdeu para o Tigres por 1 a 0 na semifinal e foi derrotado nos pênaltis para o Al Ahly na disputa do terceiro lugar.

Na última edição do Mundial, em Doha, no Qatar, o Verdão caiu na semifinal para um time mexicano, o Tigres. Na disputa de terceiro e quarto, a equipe perdeu justamente para o Al Ahly, nos pênaltis.

O Chelsea se classificou para o torneio pois é o campeão da Champions League, o Al Hilal da Champions da Ásia, o Al Ahly da Champions da África, o Monterrey da Champions da Concacaf, o Auckland City é o representante nomeado pela Oceania e o Al Jazira é o campeão da liga dos Emirados, portanto o representante do país-sede.