Palmeiras encaminha venda de atacante paraense ao Yokohama Marinos

O Palmeiras encaminhou a venda do atacante Erik ao Yokohama Marinos, equipe japonesa na qual o jogador atuou nos últimos 18 meses. O atleta tinha contrato com o Verdão até 2022 e estava emprestado ao time asiático até o fim de 2020. A informação foi divulgada pelo ‘ge’ e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.

O jogador de 25 anos somou boas atuações e importantes números atuando no Japão. Na temporada atual, entrou em campo 35 vezes e marcou 15 gols. Com isso, o Yokohama Marinos optou pela compra dos direitos económicos do atleta. Os valores da negociação, porém, não foram divulgados.

Erik chegou ao Palmeiras em 2016, custando R$13 milhões ao Verdão. Na equipe, não conquistou a titularidade e viveu momentos de contestação por parte da torcida, mas foi importante na campanha do eneacampeonato brasileiro, anotando o único gol da vitória alviverde sobre o Internacional, no Beira-Rio.