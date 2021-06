Palmeiras e o paraense Rony acertam renovação do atacante até 2025

Destaque na conquista da Tríplice Coroa em 2020 e titular da equipe de Abel Ferreira, o atacante Rony chegou a um acordo com o Palmeiras e terá seu contrato estendido até 2025. A informação foi divulgada pela ESPN e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.

O atacante tem sido a peça importante no esquema de jogo e no sistema ofensivo do time em 2021. Por isso, já recebeu algumas sondagens internacionais de clubes como o Ajax. Com o início da próxima janela internacional, existe a tendência de que estas consultas se intensifiquem.

Com isso, o Maior Campeão Nacional buscou aumentar o vínculo do ponta com o clube, com o intuito de garantir a sua permanência na equipe. Assim, o atleta ganhou um aumento salarial e, se não for vendido, permanecerá no Verdão até 2025.

Rony chegou ao Palmeiras em 2020, após se destacar pelo Athletico-PR. O Alviverde pagou seis milhões de euros (na época, cerca de 28 milhões de reais) por 50% dos direitos do jogador em longa novela. Depois de um início ruim, o atleta se firmou e passou a ter boas atuações, sendo fundamental na conquista do bicampeonato continental.

O camisa 7 soma 71 jogos e 19 gols pelo Palmeiras, sendo 16 partidas e 11 bolas na rede somente pela Libertadores.