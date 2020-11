Palmeiras e Ramires rescindem contrato em comum acordo

O Palmeiras anunciou, na noite desta sexta-feira (27), que rescindiu o contrato com o volante Ramires em comum acordo. A última partida do atleta com a camisa do clube ocorreu na última quarta-feira (25), contra o Delfín, no Equador, pela Libertadores.

Ramires chegou ao Verdão na segunda metade de 2019. Em sua passagem, atuou em 45 jogos, marcou um gol e conquistou o Paulistão 2020. Seu contrato, encerrado hoje, iria até 30 de junho de 2023.