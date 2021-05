Palmeiras e paraense Rony ficam próximos de acertar renovação

O Palmeiras está próximo de assinar a renovação do contrato de Rony até o final de 2025, com direito a um aumento da multa rescisória do jogador. Até o momento, o contrato estende-se até dezembro de 2024. A informação foi noticiada, inicialmente, pelo portal ‘ge’ e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!

As conversas estão em andamento e muito perto de um desfecho ainda nesta semana. A diretoria alviverde entende que o camisa 7 merece um projeto grande dentro do clube e que o primeiro passo para isso é a extensão do vínculo.

O ponta foi contratado na última temporada vindo do Athletico Paranaense por cerca de € 7 milhões (R$ 28 milhões na cotação da época). Apesar de um início abaixo do esperado com atuações questionadas, Rony recuperou seu futebol que o fez ser destaque no time do Paraná e tornou-se um xodó da torcida palestrina.

Depois de deslanchar sob o comando de Abel Ferreira, ele foi fundamental para a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, tendo sido o jogador com mais participações de gols no torneio continental. Além disso, foi o camisa 7 o responsável por cruzar a bola para o cabeceio de Breno Lopes, que fez com que o Palmeiras voltasse a conquistar a América depois de 22 anos.

Na atual temporada, o jogador é o artilheiro da equipe com seis gols e ainda conta com três assistências. Polivalente, o atacante tem cumprido diferentes funções no ataque alviverde a depender da proposta de jogo do time. Por esse motivo, tem sido muito elogiado por Abel e seu auxiliar nas coletivas.

Para seguir colecionando taças, o Palmeiras, de Rony, vai a campo neste domingo (23) contra o São Paulo às 16h (horário oficial de Brasília) no Morumbi, pelo jogo de volta da final do Paulistão 2021.