2X1: Palmeiras vence o Flamengo e é tricampeão da Copa Libertadores 2021

Palmeiras é o campeão da Copa da Libertadores 2021! O Verdão levou a melhor contra o Flamengo e ganhou a partida por 2x1 no estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Otime vencedor abriu o placar aos 5 minutos de jogo no primeiro tempo, com gol de Raphael Veiga, mas o Mengão empatou no 2º tempo da partida, com Gabriel.

Na prorrogação, o Palmeiras marcou mais um gol de Deyverson.

Campeões das edições de 2019 e de 2020, Flamengo e Palmeiras fazem um "tira-teima" e lutam pelo tricampeonato na Libertadores.

Confira a escalação do times:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga; Rony, Dudu

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Juan Bellati (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)