Palmeiras é eleito melhor clube do mundo em 2021 pelo ranking da IFFHS

Parece que cada vez mais esse atual elenco do Palmeiras, ao lado da comissão técnica de Abel Ferreira, vão fazendo história pelo clube. Nesta quinta-feira, a IFFHS, Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, divulgou seu ranking anual de times e colocou o Verdão no topo, ou seja, como o melhor do mundo em 2021, feito inédito para um brasileiro desde a fundação da lista.

Segundo a IFFHS, o Alviverde terminou 2021 com 322 pontos, acumulados em competições reconhecidas pela Fifa, nacionais e internacionais. Cada vitória na Libertadores, por exemplo, soma 14 pontos, no Brasileirão e na Copa do Brasil, são adicionados quatro pontos. São levados em conta todos os jogos desse nível disputados dentro dos 365 dias do último ano, ou seja, 2021.

Vale lembrar que o Palmeiras entrou em campo no ano passado para competições tanto de 2020 quanto de 2021, incluindo a Copa Libertadores, que conquistou duas vezes no mesmo ano, feito inédito na história do torneio. Tudo isso ocorreu, é claro, por conta da pandemia de Covid-19.

Na segunda posição no ranking ficou o Atlético-MG, com 313 pontos, acumulados em campanhas campeãs no Brasileirão e na Copa do Brasil, além da participação invicta na Libertadores, eliminado justamente pelo Palmeiras.

Desde 1991, quando o ranking foi estabelecido, nenhum outro clube brasileiro havia conquistado o topo. Em 2020, por exemplo, o Verdão chegou a ficar em segundo, atrás somente do Bayern de Munique, da Alemanha. Já neste ano, o time de Abel Ferreira subiu de posto e assegurou a primeira colocação, desbancando europeus como o Manchester City (3º) e Chelsea (4º).

Confira o Top 10 do ranking da IFFHS em 2021

1) Palmeiras - 322 pontos

2) Atlético-MG-BRA - 313 pontos

3) Manchester City-ING - 300 pontos

4) Chelsea-ING - 289 pontos

5) Flamengo-BRA - 289 pontos

6) Dínamo Zagreb-CRO - 282 pontos

7) Bayern de Munique-ALE - 271 pontos

8) Real Madrid-ESP - 262 pontos

9) Ajax-HOL - 261 pontos

10) Athletico-PR-BRA - 252 pontos