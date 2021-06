Palmeiras de Abel carrega grande marca negativa em disputa de pênaltis

O Palmeiras foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil na noite da última quarta-feira (9), pelo CRB, no pênaltis. Com isso, a equipe chega à quarta derrota em disputa de penais – em decisões, desde a chegada do técnico Abel Ferreira, em novembro.

Em sete meses, o treinador português faturou dois títulos, conquistados no tempo regulamentar, mas carrega essa marca negativa quando se trata das cobranças – perdeu para o Al Ahly, do Egito, no Mundial de Clubes; Flamengo, na Supercopa do Brasil; Defensa y Justicia, na Recopa Sul-Americana; e agora, para o CRB, na Copa do Brasil.

Além das derrotas, o elenco alviverde carrega um péssimo desempenho nas batidas – foram 26 cobranças nas quatro competições e apenas 13 convertidos, com um aproveitamento de apenas 50%. Ao todo, 18 jogadores bateram, com Gustavo Gómez e Gustavo Scarpa tendo os melhores índices – são três cobranças cada, todas convertidas. Já Luiz Adriano é o jogador com o pior aproveitamento, com três batidas, nenhuma com êxito.

A última disputa de pênaltis na qual o time alviverde saiu com a vitória foi na final do Campeonato Paulista de 2020, diante do Corinthians, com o comando técnico de Vanderlei Luxemburgo.

Abel caiu de novo nos pênaltis (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)