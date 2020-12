Palmeiras comunica à CBF que não vai liberar Gabriel Veron para a Seleção sub-20

Com a passagem garantida para as quartas de final da Libertadores, que começa na próxima semana, a diretoria do Palmeiras comunicou à CBF que não vai liberar Gabriel Veron para os compromissos com a Seleção Sub-20 do Brasil.

Cria da Academia com mais participações em gols em 2020, a joia de 18 anos foi convocada mais uma vez por André Jardine para a Seleção Brasileira Sub-20. Veron teria que se apresentar na Granja Comary na próxima semana, para realizar alguns amistosos com o Brasil, visando a preparação do Sul-Americano da categoria, que acontece no início de 2021.

Caso se apresentasse para a Seleção Sub-20, Veron perderia os dois jogos diante do Libertad, pelas quartas de final da Libertadores, e também o duelo diante do Bahia, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

A relação entre a diretoria alviverde e a CBF neste momento é boa e o clube compreende que a base da Seleção necessita dos melhores para se preparar para o Sul-Americano, mas também analisa que não pode ser prejudicado nesse momento tão decisivo da temporada.

Com dez gols e quatro assistências em 2020, Gabriel Veron assume cada vez mais o protagonismo do ataque alviverde. O ‘Raio’ marcou dois tentos e deu uma assistência na partida de quarta-feira (3), na goleada do Verdão por 5 a 0 diante do Delfín, pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2020.