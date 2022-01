Palmeiras aposta em 'treta' no Chelsea para vencer Mundial de Clubes

Campeão da Libertadores de 2021, o Palmeiras segue se preparando para o Mundial de Clubes, que será realizado em fevereiro. O Verdão tem como principal adversário o Chelsea, campeão da Liga dos Campeões. Apesar de saber que o desafio será difícil, o Porco aposta em uma instabilidade no vestiário londrino para vencer o duelo decisivo.

Na reserva do Chelsea, o centroavante Romelu Lukaku lamentou a forma como deixou o ex-clube, a Inter de Milão. Além disso, o jogador manifestou interesse de voltar à Itália assim que possível. As declarações do belga irritaram o treinador do clube inglês, Thomas Tuchel.

Enquanto o Chelsea tem problemas no ataque, o Palmeiras quer trazer reforços para o setor. Após contratar o atacante Rafael Navarro, do Botafogo, o Verdão quer trazer Valentín Castellanos, do New York City. Além de um atacante, o Palmeiras quer buscar mais um zagueiro.