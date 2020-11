Página de humor fez 'ritual' para o Remo perder e torcida azulina invade perfil; assista

A rivalidade no futebol entre Pará x Amazonas teve mais um capítulo no último sábado (28). O Remo enfrentou o Manaus-AM na Arena da Amazônia e venceu por 2 a 0, gols de Salatiel e Tcharlles. O triunfo remista acabou ajudando outras equipes, como o Vila Nova-GO e o seu maior rival, o Paysandu, que acabaram selando as classificações para a próxima fase e eliminando o time amazonense da Série C, mas antes do jogo, uma página de futebol amazonas, fez um “ritual” com o nome do Remo, do árbitro da partida além da camisa do Gavião, visando ganhar a partida.

Após a vitória do Remo, os torcedores azulinos invadiram o perfil e foram até à publicação do vídeo e comemoraram o triunfo.