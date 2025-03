Pacotão da Tuna: Michel Potiguar é o quinto reforço anunciado para a temporada

A Tuna Luso abriu a porteira das contratações e segue se reforçando para a sequência da temporada 2025. Nesta quinta-feira (27), o clube anunciou a contratação do atacante Michel Potiguar, de 27 anos, que chega para disputar a fase final do Campeonato Paraense e a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele é o quinto reforço confirmado pela equipe desde o início da semana.

Com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, Michel Potiguar teve um 2024 movimentado. O atacante foi campeão paraibano pelo Sousa, jogou Copa do Brasil e Copa do Nordeste, disputou a Série D pelo Fluminense-PI e ainda atuou na segunda divisão pernambucana pelo Cabense-PE, chegando às semifinais. No fim do ano, foi vice-campeão da segunda divisão do Rio Grande do Norte pelo Alecrim. Nesta temporada, defendeu o Campinense no Campeonato Paraibano e o Abecat Ouvidorense no Campeonato Goiano.

Além do título paraibano, Michel também tem no currículo três conquistas da segunda divisão potiguar, em 2020 e 2023. O atacante já passou por clubes como Força e Luz-RN, Iporá-GO, Inter de Lages-SC, Marcílio Dias-SC, Manauara-AM, Flamengo-PE e Santa Cruz-RN, entre outros.

Com a chegada de Michel Potiguar, a Tuna já anunciou cinco reforços na semana. Antes dele, foram confirmados os volantes Bruno Menezes e Popó, o meia Anderson Feijão e o atacante Ronaldy. A equipe se prepara para encarar o Castanhal pelas quartas de final do Parazão, no próximo dia 30, fora de casa, além de focar na disputa da Série D.